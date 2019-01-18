Осторожно: «тюбинги»! Волна несчастных случаев со смертельным или тяжелым исходом прокатилась этой зимой по Беларуси

Волна несчастных случаев со смертельным или тяжелым исходом, которая прокатилась этой зимой по Беларуси, заставила общественность обратить внимание на популярнейшее зимнее развлечение – катание на тюбингах. Где безопасно кататься в Мозыре, и почему детям нужен строжайший родительский контроль, выясняла наша съемочная группа.

Когда, как не зимой, можно снова вернуться в детство? Сесть на санки, «ледянку» или картонку и резво прокатиться с горки, заливаясь веселым смехом. Но нынешний зимний сезон, к сожалению, запомнился не только хорошими эмоциями, но и чередой трагических случаев и случаев с тяжелым для здоровья исходом. Они происходили с взрослыми и детьми при катании на тюбингах. Популярные площадки для зимних забав сегодня есть в каждом районе Мозыря. Популярными продолжают оставаться горки на Интернациональной и площади Ленина. Вот дети катаются на бульваре Страконицкий. Ледяной склон, образовавшийся у фонтана, не слишком крутой. Но и до проезжей части – расстояние небольшое. А рядом – деревья. На спуске у магазина «Мартин» за малышами следят родители. Совсем другая картина у 52-го дома на бульваре Юности, где ребята постарше катаются без присмотра. А ведь именно взрослые, в любую пору года, несут ответственность за жизнь и здоровье детей.

Чтобы не докатиться до больницы, специалисты советуют выбирать безопасные склоны, где есть ограждение. Такой, к примеру, находится на горнолыжном комплексе «Мозырь».

В районном отделе Следственного комитета отмечают, Мозырь пока не пополнил список городов с «тюбинговыми» травмами. Но, в среднем, за одни выходные в стране повреждения различной степени тяжести получают два-три десятка детей. Кто-то ударяется о деревья, травмирует спину о камни. Тяжелые последствия наступают при столкновении детей головами. Недавно в Могилеве при катании на «ватрушке» погиб 24-летний парень. Известно, при спуске с горы тюбинг развивает скорость до 100 километров в час. И если санками или «ледянкой» еще можно как-то управлять, но надувной резиновой конструкцией – нет. Будьте осторожны и берегите своих детей!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, ТКМ