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Рубрика: Новости

Осторожно! На Припяти промоины! Выход на лед запрещен

30 января 2019, 19:59

Зима непредсказуема. Период оптимизма, с солнцем и морозами, с большими сугробами, сменился депрессией. Погода за окном не радует – хотя значительно потеплело, из-за кромешного туманасолнца не видно, на дорогах каша из грязи и снега, начала плакать и таять Припять. В связи с этим, сотрудники ОСВОДА бьют тревогу – на реке образовываются промоины, это опасно, выход на лед запрещен! Рассказывает председатель Мозырского ОСВОД Валерий Беляй.

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