Осторожно! На Припяти промоины! Выход на лед запрещен

Зима непредсказуема. Период оптимизма, с солнцем и морозами, с большими сугробами, сменился депрессией. Погода за окном не радует – хотя значительно потеплело, из-за кромешного туманасолнца не видно, на дорогах каша из грязи и снега, начала плакать и таять Припять. В связи с этим, сотрудники ОСВОДА бьют тревогу – на реке образовываются промоины, это опасно, выход на лед запрещен! Рассказывает председатель Мозырского ОСВОД Валерий Беляй.