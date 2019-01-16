Окунуться в крещенскую воду по правилам и под присмотром специалистов

В эту субботу, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господне. С каждым годом все популярнее становится обычай окунуться в студеную купель. Сотрудники Мозырской спасательной станции и ОСВОДа приглашают всех желающих сделать это в установленном месте и под присмотром профессионалов.

Сейчас на Мозырской спасательной станции идут активные работы по организации в Припяти крещенской проруби. Ее размер зависит от качества и толщины льда. К слову, лед сейчас пока недостаточно устойчив. Поэтому профессионалы, анализируя все собранные данные, стараются сделать купель максимально безопасной. Всех желающих окунуться здесь ждут уже вечером 18 января, после праздничной службы в Свято-Михайловском соборе, когда крестным ходом к реке придут священнослужители и проведут обряд освящения воды.К слову, обычай на Крещение окунаться в ледяную прорубь набирает популярность. С каждым годом число желающих проверить и себя, и свою морозоустойчивость становится все больше. Специалисты говорят, ради экстрима и лайков под фотографиями в соцсетях этого делать ни в коем случае не стоит. Ведь студеная вода для организма – это шок. К крещенским купаниям нужно быть готовым и духовно, и физически.Если вы все же чувствуете душевный позыв окунуться в крещенскую купель и ваше решение не спонтанное, а осознанное, то специалисты настоятельно рекомендуют делать это только в установленных местах, и только под присмотром.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ