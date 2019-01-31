«Одиссея разума». Учимся мыслить креативно

В средней школе №16 прошел конкурс «Одиссея разума». Членство в одноименной международной образовательной программе имеют 2 мозырские школы, 16 и 9-я. В этом году конкурс прошел уже в пятый раз.

Несколько команд по 7 человек, взрослый в качестве тренера и шесть заданий, которые ежегодно рассылаются по всему миру ассоциацией «Одиссея разума». Основной лозунг программы: «Ребенок всегда прав! И если он взялся за решение предложенной проблемы, дошел до конца и показал свое решение – он победитель. Он победил себя, лень, конформизм, он – Творческая личность!» По мнению одного из организаторов, творческая сторона маленького человека наиболее нуждается в развитии.В школе №16 реализуется сразу несколько проектов авторской группы «Референт». Организованы специальные факультативы: «Учусь творчески мыслить» и «Учусь творчески общаться». За пять лет появились и ребята, которые ежегодно принимают участие в «Одиссее разума». Сегодня конкурсантам предстояло решить непростую, но очень актуальную проблему.

Международный конкурс креативности «Одиссея разума» был создан в США более 30 лет назад. Это программа развития творческого мышления, навыков командного взаимодействия, взаимопонимания, умения ставить и достигать цели. Беларусь принимает участие в Международной олимпиаде креативности с 2002 года.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ