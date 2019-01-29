Общение на равных. Проект «Шаг» в 11-й школе

Общеобразовательный проект «Шаг» уверенно шагает по школам Мозырского района. Один раз в месяц ученики разных классов получают возможность пообщаться с медийными лицами, спортсменами, депутатами, чиновниками и задать все интересующие вопросы.

Мероприятия, подобные тому, которое прошло в 11-й школе, организовывают в учреждениях образования Мозырщины один раз в месяц, по четвергам. На встречу с учениками разных классов приглашают взрослых, которым есть чем поделиться с подрастающим поколением. Ребята получают возможность общаться со спортсменами и артистами, депутатами и чиновниками. Одно из главных условий проекта «Шаг» — общение на равных. В сложных, но интересных дискуссиях формируется гражданская позиция молодежи. Благо, среди ровесников – достаточно примеров для подражания. Например, именно в 11-й школе учится председатель городского Молодежного парламента.

Рождественский бал с участием Президента, турнир по хоккею «Золотая шайба», любительские и профессиональные спортивные соревнования. Вопросов на разные и порой неожиданные темы звучало много. У каждого гостя таких уроков – свой путь к успеху. И один общий рецепт: двигаться вперед шаг за шагом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ