Необычное дело об угоне расследовали мозырские правоохранители. Подозреваемый задержан. Сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома. Мозырянин, владелец Мерседеса, даже не подозревал, что его автомобиль ведет двойную жизнь. В ночное время суток машину одалживал без ведома хозяина совершенно посторонний молодой человек. Вскрылось все случайно. Друг владельца Мерседеса увидел транспортное средство поздней ночью у игрового клуба и написал сообщение «Куда путь держишь?». Хозяин растерялся, прочитав это наутро. Однако машина, как ни в чем не бывало, стояла за окном, замки были целы. Но все же он обратился в милицию. Подняли видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, что именно этот автомобиль подъезжал ночью к игровому клубу. Проверка посетителей также принесла свои плоды: подозрение пало на 20-летнего парня, который проживает в районе дома, где угнали авто. Вскоре он признался и рассказал, с чего все начиналось: В одну из ночей молодой человек проверил ручку машины и обнаружил, что дверь незаперта. Более того, старая модель завелась ключом от другой машины. Поэтому ничто не мешало воспользоваться автомобилем, пока все спят. Однако случайный свидетель спутал угонщику все карты.Теперь вновь предстанет перед судом. Ему грозит до 6 лет.