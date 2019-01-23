«Наш животновод». В «Кознгках-Агро» чествовали лучших работников хозяйства

В КСУП «Козенки-Агро» сегодня чествовали лучших работников: животноводов, операторов машинного доения, слесарей, трактористов. Более 20 человек получили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки.

В этом коровьем детском саду на молочной ферме в деревне Творичевка живет 72 малыша. У каждого теленка отдельный домик. И все эти 72 будущие буренки находятся на попечении всего двух животноводов. Чтобы из такого маленького теленка выросла здоровое продуктивное животное, нужно приложить немало труда и любви. Уход и забота нужны и телушкам побольше. Например, вот эти коровки находятся на оздоровительной диете. Сегодня у них в рационе только душистое сено. Еще часть ждут очереди на процедуру так называемого коровьего педикюра.

Животноводы, операторы машинного доения, трактористы. Их труд не признает выходных и праздников, отнимает много времени, сил и требует большой ответственности. Но и оплачивается соответственно. Средняя зарплата по ферме за прошлый год составила 893 рубля. Сегодня в хозяйстве «Козенки Агро» особый день. В рамках акции «Наш животновод» чествуют тех работников хозяйства, которые добились лучших производственных показателей. Поздравления от обкома и райкома профсоюза работников АПК, слова благодарности от руководства предприятия. Такие встречи уже стали традиционными. В хозяйствах день животновода проводят каждый месяц. Раз в квартал акция проходит с участием профсоюзных лидеров.

Валентина Васильевна Санько сегодня была в числе награжденных. На ферме она уже проработала 30 лет. Сегодня она трудится на особо ответственном участке – родильном отделении. Работа тяжелая, нолюбимая.

Благодарственные письма, грамоты и подарки сегодня получили более 20 работников хозяйства «Козенки-Агро». Подобные мероприятия уже состоялись и в Слободском имени Ленина, на Сортоиспытательной станции и в «Заре». Главная цель – повысить престиж работы в отрасли животноводства, заинтересовывать работников и поощрять результативный труд.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ