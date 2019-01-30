На улице слякоть, в поликлиниках очереди. Сезон ОРВИ в разгаре

Зима – сезон повышенной заболеваемости и травматизма. А самая чувствительная группа, реагирующая на любые погодные изменения – это дети. Как чувствуют себя маленькие мозыряне, чем болеют и как интенсивно? Когда самолечение может быть опасным? Советы медиков в следующем сюжете.

Эта неделя для мозырских педиатров началась в режиме аврала. В понедельник 28 января было зарегистрировано 980 вызовов, тогда как неделей раньше их было около 500. Сегодня в поликлинике аншлага не наблюдается, но врачи констатируют – в разгаре сезонный подъем острых респираторных вирусных инфекций.

Кроме педиатров в напряженном режиме работают и травматологи. Детский травматизм явление, не зависящее от сезона, но в зимнее время к переломам и растяжениям могут добавиться переохлаждения и обморожения. Задача взрослых свести к минимуму неприятные последствия непогоды. Врачи напоминают, обморожения ни в коем случае нельзя растирать. Ребенка нужно укутать и согреть теплым чаем.

В ближайшие дни поликлиника будет работать, что называется, «до последнего пациента». Врача можно вызвать и на дом. В экстренных случаях лучше набирать 103.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ