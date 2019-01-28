Мозырский район в числе лидеров по количеству ребят, которые одержали победу на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Церемония награждения талантливых школьников, их учителей и кураторов прошла на базе гимназии.

Несмотря на юный возраст, эти ребята уже знают, чего хотят от жизни. Они ответственны, талантливы и мотивированы на победу. Школьников, которые отличились в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, пригласили в гимназию на церемонию чествования. Причем ребята лавры разделили со своими педагогами и кураторами, которые их готовили к важному состязанию.

Из всех награжденных 11 – это воспитанники Центра юных пожарных, в частности, талантливого педагога, руководителя кружка спортивного программирования Алексея Борунова. Один из ребят Вячеслав Акуленко завоевал серебряную медаль на Международной Жаутыковской олимпиаде в Казахстане.Эти юные айтишники в будущем без работы точно не останутся, ведь это наиболее перспективное направление в плане карьеры. В целом, современная молодежь весьма прагматична. Учатся ради знаний и ради их дальнейшего практического применения.

Информатика, физика, химия, языки, астрономия и география. Мозырские школьники проявили себя по всем учебным предметам. Благодаря чему район в числе лидеров по концентрации победителей третьего этапа республиканской олимпиады. Причем эти победы заслужены упорным и кропотливым трудом.

Получение заслуженных наград за победу на области –

это приятно, но это не значит, что все вершины покорены. Впереди этих ребят ждет новый образовательный Эльбрус – республиканская олимпиада.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ