Мозырские утки ломают стереотипы. В Мозыре в районе Примостовой – настоящий птичий базар. Река сковывается льдом, черными полосками по берегам расположились утки. Оказывается, пернатые прилетели в наши края на зимовку.

Утка обыкновенная или кряква – обычный обитатель Мозырских водоемов. Обычный, да не совсем…Во всех учебниках написано, что утка – птица перелетная и должна отправиться на юг с первыми заморозками, как только реки и озера покроет первый ледок.

Мозырские утки ломают стереотипы. Уже несколько лет подряд горожане могут наблюдать совершенно обратную картину. Перелетная утка преспокойно зимует на Припяти. По мнению мозырских экологов эта кряква прилетела к нам из северных регионов России. А вот наша утка, уже улетела в западную Европу. Кроме того утки живут по принципу – хорошо там, где есть что поесть. Поэтому птицы будут находиться на реке до последней проталинки. А затем перелетят на незамерзающие искусственные водоемы очистных сооружений Мозырского НПЗ, где смогут дождаться весны. Помочь птицам пережить зиму могут и мозыряне. В морозные дни прикорм будет для водоплавающих не лишним. Главное правило диеты: никакого хлеба, предпочтительно белые сухари или зерно.