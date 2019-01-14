Мозырщина отпраздновала 75 годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия прошли на священном для мозырян месте – на Кургане Славы.

Руины, выжженные деревни и села, измученные и опустошенные люди. Именно так выглядела Мозырщина 75 лет назад. Два с половиной года, 29 месяцев район, находился в фашисткой оккупации. 14 января 44 года – это праздник со слезами на глазах. В ходе наступательной операции, которая проводилась советскими войсками в ночь с 13 на 14, был освобожден наш район и соседние Калинковичи. Символично, что освобождение произошло на старый Новый год. Действительно, с этого дня для Мозырщины началась новая история, практически с чистого листа. Отстраивали район заново, возрождали из военного пепла. Слова особой признательности людям, которые сотворили победоносную историю, поздравления всех, кто творит настоящее, кто вносит свой вклад в развитие района. Председатель райисполкома Елена Павлечко в своей речи объединила прошлое, современность и будущее.Для Мозыря День освобождения от немецко-фашистских захватчиков –это второй День рождения. Праздник солидарности и единства, а, как известно, в единстве сила. На юбилейную годовщину освобождения Мозырщины приехали почетные гости, в том числе военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.Память о Победе бесценна, с годами она не угасает, а наоборот, становится ярче. Доказательство тому – речь ученицы лицея Полины Сузько. Минута молчания, залпы орудий – сдержанный салют в честь Победы. И особо торжественный момент—возложение цветов… От руководство района, от ветеранов и Вооруженных сил, от коллективов и организаций и от благодарных мозырян. Кстати, в нынешнем юбилейном мероприятия принимали участие военнослужащие Роты Почетного караула комендантского батальона и Оркестра Почетного караула Минской военной комендатуры.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ