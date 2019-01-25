Мозырь посетила Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова. Основная цель визита – отследить, как развивается район, как живут и работают люди. После посещения Главой государства Оршанского района, где было выявлено множество проблем, на уровне администрации было принято решение сконцентрировать внимание на городах с численностью населения более 80 тысяч.