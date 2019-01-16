Митинг у обелиска в Кустовнице

Памятный митинг собрал мозырскихнефтепереработчиков у обелиска погибшим героям. Он появился в 2015 году на месте братской могилы в исчезнувшей деревне Кустовница.

Снегопад, негромкие речи и ярко-алые гвоздики. Мозырскиенефтепереработчики присоединились к памятным мероприятиям, посвященным 75-й годовщине освобождения Мозыря. Заводской митинг состоялся у обелиска на братской могиле, которая расположена на месте старого кладбища в исчезнувшей деревне Кустовница. Большая часть участников мероприятия – молодые сотрудники НПЗ.В этой братской могиле погребено 18 военнослужащих – русских, украинцев, белорусов, уроженцев Кавказа и Средней Азии. Старшему из них было 43 года, восьми младшим – по 18 лет. Все они погибли в декабре 1943 года во время освобождения Кустовницы. О трагических событиях истории во время митинга рассказывал уроженец этого села, а ныне – председатель районной организации Белорусского союза офицеров Михаил Боровский.Почти 300-летняя история деревни Кустовница завершилась строительством в этом крае полесского нефтегиганта. После появления НПЗ осталось кладбище, сегодня оно граничит с территорией предприятия. Имена воинов, захороненных в братской могиле, долгое время были неизвестными страницами в книге безвозвратных потерь войны. Проделав огромную работу, мозырские офицеры и заводчане в 2015 году пригласили гостей на открытие обелиска. К этому времени на гранитной плите появились все 18 имен. По предложению руководства Мозырского нефтеперерабатывающего, следующим шагом к деле сохранения исторической памяти, станет поиск родственников героев, для которых бой за деревню Кустовница стал последним. Этим займется заводская молодежь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ