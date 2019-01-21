Крещение-2019 в Мозыре

Православные мозыряне на выходных встречали Крещение Господне. Еще накануне праздника, 18 января, сотни верующих приехали в храмы, чтобы набрать святой воды, принять участие в Крестном ходе и первыми совершить обряд омовения в иордани.

Один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне, — православные мозыряне отметили 19 января. Накануне вечером в Свято-Михайловском кафедральном соборе совершили праздничную литургию. Чин великого освящения воды прошел во всех храмах района. Считается, что такая вода обладает целебными свойствами, очищает тело и душу. И после службы за ней – традиционные длинные очереди. Другое ежегодное благодатное событие – Крестный ход.

От кафедрального собора к городскому парку шли сотни мозырян. Верующие и священнослужители спустились к спасательной станции. Купель здесь традиционно выпилили в форме креста. Но в этом году добавили современную светодиодную подсветку и цифры 2019.

Первых, желающих окунуться в освященную прорубь, мозырян оказались десятки и даже сотни. Мужчины и женщины разного возраста по очереди, под присмотром спасателей, заходили в ледяную воду, искренне веря в чудодейственные свойства крещенской воды.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ