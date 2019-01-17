Каток в Калинковичах

Старт сезону ледового катания дали в Калинковичах. Нынешней зимой горожане получили настоящий подарок: площадь катка увеличилась в два раза. Теперь здесь могут и тренироваться хоккеисты, и просто кататься любители.

Зимний праздник в квадрате для жителей Калинковичей. На неделе здесь открыли сезон ледового катания. При этом произошли важные, если не сказать глобальные, изменения. По инициативе и при поддержке председателя райисполкома Сергея Гвоздя, из маленькой «коробочки» городской каток превратился в полноценный комплекс для активного отдыха.

Работать каток будет с утра и до позднего вечера. Попытать счастья на льду могут новички и профессионалы. Для них все условия: прокат инвентаря, светодиодные фонари, музыкальное сопровождение и свежий воздух. Не хватает, пожалуй, только горячего чая. Но и этот вопрос, в будущем, обещают решить. В расписании работы катка есть и график тренировок для взрослых любителей хоккея и детско-юношеской сборной, которая скоро представит Калинковичи на известном турнире «Золотая шайба».

По сравнению с крупными ледовыми аренами эта площадка, конечно, небольшая. Но именно здесь юные жители Калинковичей получают возможность, которая, кстати, есть сегодня не увсех жителей других райцентров: делать первые шаги в путь большого профессионального хоккея.

Наблюдая за тем, как мальчишки ведут шайбу на льду, отрабатывают буллиты и воспитывают в себе командный дух, за них хочется искренне радоваться. В своем юном возрасте они ставят перед собой серьезные спортивные цели, при этом имеют хорошую поддержку в лице тренера. А значит, совсем скоро мы услышим об их первых громких победах.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ