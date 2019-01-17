Предоставить документы, которые подтверждают статус трудоустройства или основания не относиться к незанятым в экономике, нужно вкомиссию по координации работы по содействию занятости до 21 января 2019 год
Согласно одному из пунктов Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения», трудоспособные граждане,не занятые в экономике, должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги с возмещением всех затрат. Первые списки таких граждан будут сформированы уже к 1 февраля этого года. Уточнить информацию или предоставить документы, которые подтверждают статус трудоустройства или основания не относиться к незанятым в экономике, можно в комиссии по координации работы по содействию занятости до 21 января 2019г. Рассказывает Валентина Назаренко, председатель Мозырского районного Совета депутатов, председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения.
Как подтвердить свою занятость?Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля
Предоставить документы, которые подтверждают статус трудоустройства или основания не относиться к незанятым в экономике, нужно вкомиссию по координации работы по содействию занятости до 21 января 2019 год
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