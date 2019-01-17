Как подтвердить свою занятость?Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля

Предоставить документы, которые подтверждают статус трудоустройства или основания не относиться к незанятым в экономике, нужно вкомиссию по координации работы по содействию занятости до 21 января 2019 год

Согласно одному из пунктов Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения», трудоспособные граждане,не занятые в экономике, должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги с возмещением всех затрат. Первые списки таких граждан будут сформированы уже к 1 февраля этого года. Уточнить информацию или предоставить документы, которые подтверждают статус трудоустройства или основания не относиться к незанятым в экономике, можно в комиссии по координации работы по содействию занятости до 21 января 2019г. Рассказывает Валентина Назаренко, председатель Мозырского районного Совета депутатов, председатель комиссии по координации работы по содействию занятости населения.