Как мозыряне в прорубь окунались

Неотъемлемая часть Крещения – окунание в прорубь. Церковь вкладывает в этот обряд определенный смысл. В последние годы активизировались и пользователи соцсетей, которые массово выкладывают в интернет многочисленные фото и видео. О тех, кто действительно верит и верует, в нашем сюжете.

Активности мозырян и гостей города у прорубей в субботу можно было позавидовать. Новички и ветераны ледяного купания собирались на спасательной станции в течение дня. Кто-то приезжал после службы в храме. Кто-то сразу направлялся в купель, очищая тело и душу. Окунаются строители и офисные работники, чиновники и спортсмены. Мозырские бодибилдеры в этом году поставили своеобразный рекорд: в прорубь заходили со штангой на плечах. Ее вес – 30 килограмм.Крещение уже давно стало праздником не только церковным, но и любимым народным. Для этого создаются все условия. Например, на гребную базу в Новиках специально приглашают священнослужителя, чтобы освятить воду и прорубь.Здесь же после окунания угощают горячей свежей ухой, жарят ароматный шашлык, организовывают торговлю. Основной процесс происходит у воды. В купель кто-то идет из-за веры, кто-то – для здоровья. Одни – на спор, другие – ради эффектных снимков, которые потом соберут лайки и комментарии в соцсетях. Популярная шутка последних дней: «Насколько уменьшиться очередь у проруби, если запретить фотографироваться?». Но все сходятся в одном, главное – верить.У некоторых организаций окунаться на Крещение – это уже корпоративная традиция.Служители церкви подчеркивают, к купанию в холодной воде никого нельзя принудить. Окунаться или нет – каждый решает для себя. Важно, чтобы здоровье позволяло, и настроение было соответствующим.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ