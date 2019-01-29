Итоги социально-экономического развития Мозырского района в 2018 году подвели на расширенном заседании райисполкома. Говорили также об исполнении бюджета и финансово-экономическом развитии сельхозпредприятий, заслушали доклад о работе по предупреждению и ликвидации ЧС и гражданской обороне в 2018 году. Кроме того, поставили задачи на 2019.