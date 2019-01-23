Итоги благотворительной акции «Детским ножкам по сапожкам»

Благотворительный фонд «Объединяя сердца» подвел итоги ежегодной акции «Детским ножкам по сапожкам». В ее рамках в дни зимних праздников организовывается традиционный сбор на покупку теплой обуви воспитанникам интернатных учреждений. Причем действительно нужные и полезные подарки везут преимущественно в соседние населенные пункты.

В этом году адресатами сбора стали дети из Петриковской школы-интерната. Собранных денег хватило, чтобы приобрести 24 пары обуви, хотя в учреждении воспитываются 60 ребят. Волонтеры отмечают, когда идет сбор на лечение или реабилитацию больных детей, люди откликаются охотнее. Но в фонде подчеркивают, значимость других благотворительных проектов – не менее высока.

Акции «Детским ножкам по сапожкам» уже знакома многим мозырянам. Посильную помощь оказывают индивидуальные предприниматели, учащаяся молодежь. Подключаются магазины, организации и даже люди, которые давно проживают за границей.

Полтора десятка коробок с новыми сапожками и ботинками волонтеры фонда привезли в этом году и в социально-педагогический приют на Пхове. Для детей организовали яркий праздник, во время которого аниматоры учили мальчишек и девчонок вспоминать главный детский навык – умение мечтать. В веселых музыкальных играх развивали суперспособности, такие, как вера в себя и поддержка товарищей. Не обошлось и без игрушек в подарок.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ