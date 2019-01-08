Исполняя мечты. Акция Калинковичского РОВД

Исполняя мечты. Правоохранители Калинковичей присоединились к марафону рождественских поздравлений, а в канун праздников организовали нестандартное мероприятие для своих подопечных – воспитанников социально-педагогического центра.

Исполнять детские мечты – одна из лучших традиций новогодних и рождественских праздников. Правоохранители Калинковичей в этом году пошли по нестандартному пути, и, вручив сладкие подарки, предложили своим подопечным – воспитанникам социально-педагогического центра, — поучаствовать в мастер-классах. Сначала дети писали письма о том, кем хотят стать в будущем. А затем профессионалы своего дела пригласили их прямо на рабочие места.

Настоящим девочкам в парикмахерской интересно было не только посмотреть, но и попробовать себя в роли мастера по прическам. Их действия с плойкой пока еще не уверены, но, возможно, перед нами – будущие звезды парикмахерского искусства. А вот маленькая Илона мечтает о другой профессии.

Во время экскурсии в магазин Илона получила еще один подарок от сотрудниц – стильный теплый джемпер. Другие дети успели попробовать себя в роли спасателя МЧС и даже милиционера.

К слову, на встречук своей профессиональной мечте каждый ребенок мчался на настоящей милицейской машине всопровождении Дедушки Мороза. А в продолжение праздника детей ждало общее чаепитие в городской пиццерии.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ