Исполняем детские мечты. Благотворительность от ОАО «Мозырьсоль»

Первые дни нового года – самое время одаривать подарками и творить добро. Работники открытого акционерного общества «Мозырьсоль» в очередной раз пришли в гости к воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Пришли, чтобы поздравить. Подробности далее.

Вечеринка в стиле 80-ых. На тематическом утреннике воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации исполняли известные хиты, танцевали и веселились от души. Так ребята вместе со своими воспитателями и учителями радовались наступлению 2019 года, а еще тому, что к ним пришли работники открытого акционерного общества «Мозырьсоль», к слову, солевики здесь частые гости. В самый волшебный праздник волонтеры взяли на себя дедморозовскую функцию и исполнили детские мечты. Сотрудничество, уместнее, дружба «Мозырьсоли» и коррекционного центра длится уже почти 15 лет. Встречаются и в праздники, и в будни. Не только радуют ребят подарками, но и активно участвуют в глобальных проектах центра, таких как создание условий для максимально эффективного обучения и реабилитации особенных детей.

Мозырьсоль – известный в районе благотворитель. Инициатива помогать тем, кто в этом нуждается, исходит и от руководства, и от самих работников. Причем, коррекционный центр не единственный адресат. Новый директор «Мозырьсоли» Артур Галимов считает, благотворительность – это то, без чего нельзя.Работники предприятия развлекали ребят не хуже профессиональных аниматоров. Среди новогодних и сказочных персонажей выделялся милый и харизматичный пиарщик мозырской соли – Веселый Лось. Именно он главное лицо на креативных рекламных баннерах. Конкурсы, викторины, танцы и песни. Все традиции новогоднего утренника были соблюдены. Также свое мастерство продемонстрировали юные, но уже подающие большие надежды спортсмены из клуба каратэ «Сэйдокай».

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ