Первые дни нового года – самое время одаривать подарками и творить добро. Работники открытого акционерного общества «Мозырьсоль» в очередной раз пришли в гости к воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Пришли, чтобы поздравить. Подробности далее.
Вечеринка в стиле 80-ых. На тематическом утреннике воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации исполняли известные хиты, танцевали и веселились от души. Так ребята вместе со своими воспитателями и учителями радовались наступлению 2019 года, а еще тому, что к ним пришли работники открытого акционерного общества «Мозырьсоль», к слову, солевики здесь частые гости. В самый волшебный праздник волонтеры взяли на себя дедморозовскую функцию и исполнили детские мечты. Сотрудничество, уместнее, дружба «Мозырьсоли» и коррекционного центра длится уже почти 15 лет. Встречаются и в праздники, и в будни. Не только радуют ребят подарками, но и активно участвуют в глобальных проектах центра, таких как создание условий для максимально эффективного обучения и реабилитации особенных детей.
Мозырьсоль – известный в районе благотворитель. Инициатива помогать тем, кто в этом нуждается, исходит и от руководства, и от самих работников. Причем, коррекционный центр не единственный адресат. Новый директор «Мозырьсоли» Артур Галимов считает, благотворительность – это то, без чего нельзя.Работники предприятия развлекали ребят не хуже профессиональных аниматоров. Среди новогодних и сказочных персонажей выделялся милый и харизматичный пиарщик мозырской соли – Веселый Лось. Именно он главное лицо на креативных рекламных баннерах. Конкурсы, викторины, танцы и песни. Все традиции новогоднего утренника были соблюдены. Также свое мастерство продемонстрировали юные, но уже подающие большие надежды спортсмены из клуба каратэ «Сэйдокай».
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Исполняем детские мечты. Благотворительность от ОАО «Мозырьсоль»
Первые дни нового года – самое время одаривать подарками и творить добро. Работники открытого акционерного общества «Мозырьсоль» в очередной раз пришли в гости к воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Пришли, чтобы поздравить. Подробности далее.
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