И в 21 веке святки – это занимательно, познавательно и просто весело! Коляда от учеников 5 школы

Каляда, каляда! Открывай ворота! Уже по традиции первые стихи, которые разучивают сразу после зимних каникул малыши пятой школы – колядные! За них не ставят оценки в дневники, но это не важно – ведь от красочности исполнения зависит наполняемость колядных мешков! Но и это не приоритет, главное, — настроение и позитивные пожелания. Которые, уверены маленькие артист, обязательно исполнятся. Ведь желают искренне, от всего сердца!

Детский позитив сразу же передается и взрослым. Становясь участником яркого выступления, автоматически начинаешь верить в волшебство. Ведь, согласитесь, взрослым этого так не хватает.

Такими креативными гастролями администрация пятой школы прививает своим учащимся исконно славянские традиции. И в 21 веке святки – это занимательно, познавательно и просто весело!