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Рубрика: Новости

«Фольксваген» врезался в «Мерседес», а «Мерседес» сбил пешехода

29 января 2019, 20:11

31-летний водитель «Мерседес Бенц Спринтер» остановился перед переходом для того, чтобы пропустить женщину. Однако наезд все же произошел, по независящим от водителя микроавтобуса обстоятельствам.
28 января примернов полдень 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» на улице Рыжкова врезался в «Мерседес Бенц Спринтер», под управлением 31-летнего водителя, который остановился перед переходом, чтобы пропустить пешехода. От удара спринтер покатился вперед и совершил наезд на 38-летнюю женщину-пешехода. В результате происшествия пострадавшая с травмами была доставлена в больницу, где после оказания помощи отпущена домой.

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