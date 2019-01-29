«Фольксваген» врезался в «Мерседес», а «Мерседес» сбил пешехода

31-летний водитель «Мерседес Бенц Спринтер» остановился перед переходом для того, чтобы пропустить женщину. Однако наезд все же произошел, по независящим от водителя микроавтобуса обстоятельствам.

28 января примернов полдень 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» на улице Рыжкова врезался в «Мерседес Бенц Спринтер», под управлением 31-летнего водителя, который остановился перед переходом, чтобы пропустить пешехода. От удара спринтер покатился вперед и совершил наезд на 38-летнюю женщину-пешехода. В результате происшествия пострадавшая с травмами была доставлена в больницу, где после оказания помощи отпущена домой.