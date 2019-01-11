Вечером 10 января во Дворце культуры нефтепереработчиков не было свободных мест не только в большом зале, но даже и на балконе. Благотворительный концерт, организованный Туровской епархией, собрал сотни людей – прихожан мозырских храмов и не только. На мероприятие, главная цель которого – объединить верующих в дни празднования Рождества, приходили целыми семьями.Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры в истории человечества. Дни его празднования каждый старается наполнить верой и надеждой, милосердием и добром. Главная особенность рождественского благотворительного мероприятия – гармоничное сочетание в программе духовных и светских номеров. На концертную площадку выходят солисты и музыканты церковных хоров и оркестров, а также артисты цирка, танцоры и вокалисты творческих коллективов Мозыря. Все вместе создают настоящую музыкальную сказку, которую зрители запомнят надолго.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Духовное мероприятие со светским оттенком. Благотворительный рождественский концерт
Вечером 10 января во Дворце культуры нефтепереработчиков не было свободных мест не только в большом зале, но даже и на балконе. Благотворительный концерт, организованный Туровской епархией, собрал сотни людей – прихожан мозырских храмов и не только. На мероприятие, главная цель которого – объединить верующих в дни празднования Рождества, приходили целыми семьями.Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры в истории человечества. Дни его празднования каждый старается наполнить верой и надеждой, милосердием и добром. Главная особенность рождественского благотворительного мероприятия – гармоничное сочетание в программе духовных и светских номеров. На концертную площадку выходят солисты и музыканты церковных хоров и оркестров, а также артисты цирка, танцоры и вокалисты творческих коллективов Мозыря. Все вместе создают настоящую музыкальную сказку, которую зрители запомнят надолго.
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