Духовное мероприятие со светским оттенком. Благотворительный рождественский концерт

Вечером 10 января во Дворце культуры нефтепереработчиков не было свободных мест не только в большом зале, но даже и на балконе. Благотворительный концерт, организованный Туровской епархией, собрал сотни людей – прихожан мозырских храмов и не только. На мероприятие, главная цель которого – объединить верующих в дни празднования Рождества, приходили целыми семьями.Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры в истории человечества. Дни его празднования каждый старается наполнить верой и надеждой, милосердием и добром. Главная особенность рождественского благотворительного мероприятия – гармоничное сочетание в программе духовных и светских номеров. На концертную площадку выходят солисты и музыканты церковных хоров и оркестров, а также артисты цирка, танцоры и вокалисты творческих коллективов Мозыря. Все вместе создают настоящую музыкальную сказку, которую зрители запомнят надолго.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ