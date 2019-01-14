Доску памяти главы МВД БССР Виктора Пискарева открыли в отделе внутренних дел Мозырского райисполкома. Мероприятие приурочили к 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, и пригласили на него личный состав городской милиции и ветеранов.

Настоящих героев милицейской службы вспоминали в Мозырском РОВД в канун празднования 75-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. В здании милиции открыли доску памяти генерал-лейтенанта Виктора Пискарева. Экс-глава Министерства внутренних дел БССР не дожил до 90-летия всего несколько месяцев. Карьерный путь Виктора Алексеевича начинался на Туровщине и был связан, в том числе, и с мозырской землей.

Путь Виктора Пискарева от лейтенантских погон до генеральских был долгим. Современники вспоминают о нем, как о человеке, для которого не было «мелких» вопросов и задач. Уважение и признательность он заслужил личным примером.

На мероприятие, по случаю открытия памятной доски, пригласили руководство района, личный состав и ветеранов органов внутренних дел. Не обошлось и без еще одного приятного момента: ветеранам вручили памятные медали к 100-летию белорусской милиции, а молодым сотрудникам мозырскогонаркоконтроля – благодарности за хорошие показатели в оперативной работе и достойную службу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ