Дорога раздора на Малинина. Разгрузка транспортныхпотоков или зеленая зона?

Перспектива развития и благоустройства местных дорог стала острым вопросом для старожилов улицы Малинина. Жильцы сразу нескольких многоэтажек выступили против появления на месте нынешней зоны отдыха многополосной проезжей части. Все мнения «против» и «за» выслушала наша съемочная группа.

Улица Малинина в Мозыре всегда считалась одной из самых зеленых и уютных. Еще в те времена, когда здесь располагался военный городок, офицеры и их семьи, жены, дети, высаживали деревья, своими силами и при поддержке заинтересованных структур создавали детские площадки, ставили спортивные турники. Но время не стоит на месте. Реальность дня сегодняшнего – активная застройка всех возможных площадей типовыми многоэтажками. Новые дома требуют новых подъездных путей. И именно перспектива появления многополосной дороги на месте этой зоны отдыха стала больным вопросом для жителей сразу нескольких домов на Малинина.

Высказать свое мнение и поддержать тех, кто против появления дороги, собрались десятки людей самого разного возраста. Среди них – и старожилы района, и молодые семьи с детьми. Обсуждая острую тему, жители Малинина не просто говорят «не хочу!», но и предлагают свое видение альтернативных вариантов.

В отделе архитектуры и строительства Мозырского райисполкома дают разъяснение: планируемая дорога должна стать продолжением улицы Нефтестроителей через микрорайон «Малининский» и рынок «ИстПал». В первую очередь, ее появление необходимо жителям новостроек. А также, чтобы разгрузить транспортную нагрузку на прилегающие дороги.

Главный архитектор наглядно демонстрирует, как будет развиваться дорожная система этой части города в будущем. Основные транспортные потоки уйдут на ту часть, которая будет «закольцовывать» Мозырь. Здесь же, действительно, запланирована дорога, аналогичная уже существующей вдоль улицы Нефтестроителей.

Любые изменения, особенно глобальные, процесс всегда сложный. Остается надеяться, что при дальнейшем благоустройстве микрорайона «Малининский» внимание будет уделено не только автолюбителям. И появление дополнительных зон отдыха не заставит себя ждать. Что касается «дорожного» вопроса, в ближайшей перспективе – лишь окончание строительства перекрестка у рынка «ИстПал».

Мы продолжим следить за развитием событий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ