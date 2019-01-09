Архиерейская елка-2019

Архиерейская елка в городском дворце культуры собрала детей из 10 районов Полесья. Организаторы – туровская епархия , подготовили для них рождественскую сказку и, конечно же, подарки.

Вместе встретить один из самых светлых праздников в году – Рождество Христово, — служители Туровской епархии пригласили подрастающее поколение. На ежегодную Архиерейскую елку, по традиции, приезжает много гостей. Нынешний праздник собрал детей из малообеспеченных и многодетных семей, их педагогов и родителей. Всего несколько сотен человек, ведь Архиерейская елка – одно из самых масштабных районных благотворительных мероприятий. А география ее участников распространяется на 10 районов Полесья. Первым творческим подарком для собравшихся стала сказка, персонажи которой в увлекательной форме рассказывали об истории появления праздника. Главная идея – в простой, понятной и доступной форме напомнить детям о глубоком значении Рождества. Мероприятие продолжилось духовными и светскими концертными номерами. Не обошлось и без Дедушки Мороза.В завершении – сладкие подарки каждому ребенку от организаторов. И фото на долгую светлую память с епископом Туровским и Мозырским Леонидом, председателем райисполкома Еленой Павлечко и приглашенными гостями.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.ТКМ