Абоненты МОРС остались без интернета. Причина сбоя – повреждение кабеля сторонней организацией

10 января многие мозыряне и наши соседи из Калинковичей испытали серьезное неудобство, а по современным меркам, настоящий шок. Абоненты МОРС остались без интернета. Кроме этого была парализована работа некоторых организаций, наблюдались перебои в работе мобильного интернета оператора МТС. Причиной сбоя стало повреждение кабеля сторонней организацией. Несмотря на предупредительные знаки при монтаже столба оптоволоконный магистральный кабель просто разорвали ковшом экскаватора. Авария произошла около 12 часов в районе «горбатого моста» возле кафе «Лукоморье». На место экстренно выехала бригада монтажников МОРС. Крепкий мороз и высокие грунтовые воды осложняли ход восстановительных работ. Паять оптоволоконный кабель в таких условиях было непросто.Устранить последствия чужой ошибки удалось только ближе к семи вечера. И то только благодаря слаженной работе и профессионализму бригады МОРС подача интернета была возобновлена.Полностью восстановительные работы завершились ближе к полуночи.Но на этом история не закончена. По факту аварии будет проведено расследование. Виновных накажут. В свою очередь интернет-провайдер МОРС приносит извинения всем своим абонентам за доставленные неудобства.