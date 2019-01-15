75-летие освобождение Калинковичей от немецко-фашистских захватчиков

Памятные мероприятия прошли в Калинковичах, приуроченные к 75-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. После возложения цветов к городским мемориалам, калинковичане собрались на главной площади, чтобы принять участие в митинге.

Микроавтобус с надписью «Ветераны» медленно движется вдоль колонны. Останавливается и из него медленно, с поддержкой соцработников, выходят шесть настоящих бойцов. Шесть героев, которые прошли через жернова Великой Отечественной войны. И сегодня они, вместе с жителями Калинковичей, празднуют 75-ю годовщину освобождения района от фашистов. С каждым годом количество ветеранов, которым здоровье позволяет приезжать на массовые мероприятия, становится все меньше.

Митинг в честь победителей – живых и уже ушедших, — начался с государственного гимна. Минута молчания, залпы оружия и возложение цветов к памятному мемориалу. В этот день калинковичане много говорили о том, насколько дорогую цену деды и прадеды заплатили за победу в войне.

На территории Калинковичского района покоятся более 16 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них — 15 Героев Советского Союза. Свыше трех тысяч мирных жителей стали жертвами войны.

Митинг продолжило автомобильно-театрализованное шествие, оно до глубины души тронуло каждого из присутствующих: взрослые и дети еще раз вспомнили о подвиге подпольщиков объединения «Смугнар», жертвах лагеря смерти «Озаричи» и сожженных жителях деревни Лозки. На штандартах в руках пограничников – названия 21-го воинского подразделения, которым после освобождения присвоено наименование «Калинковичский». Завершили митинг молодые участники акции «Марш мира» — кадеты, школьники, активисты общественных организаций.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ