30 января Мозырский нефтеперерабатывающий завод отметит 44-й день рождения. В 1975 году на секции 100 комплекса ЛК-6У №1 был получен первый полесский бензин. Этот день стал отправной точкой в большой истории мозырскогонефтегиганта. В канун праздничной даты съемочная группа телеканала «Мозырь» побывала на предприятии. Подробности – далее в сюжете.

Уже 44 года Мозырский нефтеперерабатывающий завод является главным промышленным ньюсмейкером Полесья. Строительство и модернизация, выпуск новой продукции и реализация масштабных инвестиционных проектов. Поводы говорить о себе нефтегигант дает всегда. А это операторная ЛК-6У №1. Именно на этой установке 30 января 1975 года была получена первая продукция завода. Передовое предприятие имеет насыщенную и интересную историю. Вся жизнь нефтеперерабатывающего завода – это история трудового подвига нескольких поколений мозырян. Едва ли найдется в городе семья, которая тем или иным способом не связана с ним. Кто-то сам гордо относится к заводской семье. У кого-то здесь работают родственники, друзья, знакомые. И это тысячи имен, которые стоят за результатами лидера нефтепереработки постсоветского пространства.

Прошедший год, учитывая экономические трудности, стал для завода непростым. Но НПЗ продолжает двигаться вперед. Растет, развивается. Сегодня на предприятие продолжает поэтапно реализовывать крупнейший инвестиционный проект – строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Оil). После монтажа оборудования настанет черед пусконаладочных работ. Генеральный директор предприятия Виталий Павлов не устает подчеркивать, каждый этап развития Мозырского нефтеперерабатывающего завода – заслуга всего коллектива. И в канун Дня рождения для работников – самые теплые поздравления.