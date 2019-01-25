25-летний мозырянин в храме в Житковичах украл пожертвования. Вор задержан

В житковичском храме молодой человек на глазах у прихожан украл ящик для пожертвований. Пока он убегал, коробка раскрылась и часть денег выпала. Злоумышленник собралвсе, что успел, и скрылся. Правоохранители спустя время на вокзале задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мозырянин, который полторы недели назад приехал в гости к родственникам и оказался в больнице. По словам молодого человека, врачи его выписали, а денег на обратную дорогу не было, поэтому решил добыть их преступным путем. Добычей вора стали 20 белорусских рублей.