20 ножевых ударов нанес 25-тилетний житель Калинковичей водителю такси. Подробности резонансного убийства

О трагедии, которая ранним утром 19 января разыгралась в деревне Гулевичи, сегодня напоминают белоснежные искусственные цветы и ярко-алые пятна крови на снегу. Именно здесь произошло жестокое убийство пожилого таксиста. О его исчезновении заявили коллеги, которые около 8-ми утра нашли на окраине Калинковичей, в лесном массиве возле, так называемого, «цыганского» поселка, горящий автомобиль. Труп хозяина оперативники обнаружили спустя пару часов в четырех километрах от города.Найти подозреваемого в страшном преступлении было не сложно. 25-летний местный житель успел вернуться домой и лечь спать. Парень нигде не работает и не учится, перебивается случайными заработками в России. В поле зрения правоохранителей попадал за «административку» — мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте и нарушение правил дорожного движения.

Рассказывает Марина Пилипец, заместитель начальника отдела внутренних дел Калинковичского райисполкома

Чтобы нанести порядка 20-ти ножевых ударов своей жертвы, вытащить тело из машины и бросить у дороги, молодому парню понадобилось буквально 12 минут. Об этом свидетельствуют данные GPS навигатора, установленного в такси.

Рассказывает Ирина Смирнова, диспетчер службы такси г. Калинковичи 59-летний военный пенсионер работал таксистом 13 лет. За его плечами — война в Афганистане. Заказ от диспетчера в ту трагическую ночь мужчина получил в 4.22.

Уже потом следователи расскажут, заказчик вышел у своего дома, взял нож, вернулся в машину и назвал дальнейшую точку маршрута – деревня Гулевичи. Там его якобы ждал приятель, который должен рассчитаться. Но вместо денег на месте парень достал оружие. Уже после совершения зверского убийства он сел за руль такси, поехал в Мозырь, по пути не справился с управлением, съехал в кювет. Машину помог вытащить случайно проезжавший автомобилист. В Мозыре совершил рейд по развлекательным заведениям и вернулся в Калинковичи. Заморачиваться с угнанным транспортом не стал: попросту поджег авто, припарковавшись недалеко от своего дома.

Рассказывает Калинковичского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.

Следователям еще предстоит дать точные ответы на вопросы «Зачем?» и «Почему?». Экспертиза показала, в крови задержанного было 1,3 промилле алкоголя. Молодого человека, так хладнокровно и, главное, бессмысленно, расправившегося с таксистом, соседи характеризуют его как «обычного парня». Он не состоял на учете у нарколога или психиатра. Окончательную правовую оценку его действиям даст суд.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ