15 января в Мозыре в районе торгового центра «Апельсин» под колеса автомобиля попал пешеход. Он переходил дорогу по переходу

Вечером 15 января на улице Нефтестроителей в районе торгового центра «Апельсин» автомобиль Форд под управлением мозырянина, 1973 года рождения, сбил пешехода, который переходил проезжую часть в установленном для этого месте. По словам водителя, он вовремя не заметил пешего участника дорожного движения и не сумел принять меры, дабы избежать наезда. Пострадавший 20 летний парень получил ушиб головы. ГАИ проводит проверку.