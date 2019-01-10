100-тилетие социальной службы. Праздничные мероприятия в Калинковичах

К празднованиям по случаю векового юбилея социальной службы присоединились жители Калинковичей. На торжественное собрание в районный центр культуры пригласили работников управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, ветеранов труда, подопечных соцработников и почетных гостей.

Представители одной из самых душевных и добрых профессий собрались в районном центре культуры Калинковичей, чтобы поздравить коллег. Повод для торжества весомый – в январе исполнилось 100 лет со дня создания социальной службы Беларуси. В зале – почетные гости, ветераны труда и, конечно, главные герои праздника – работники управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома. Многие из присутствующих работе в органах соцзащиты отдали долгие годы. Ветераны труда, и сегодня излучающие позитив, доброжелательность и спокойствие, уверены, в эту профессию случайные люди не приходят. Социальные работники сопровождают население каждого района от рождения и до преклонного возраста. Их деятельность имеет большую общественную значимость, охватывает разные аспекты жизни: поддержка семей, охрана труда, занятость граждан, пенсионное обеспечение.Юбилей органов соцзащиты – это еще и хороший повод сказать друг другу теплые слова, а также получить заслуженные награды. В благодарность за труд – почетные грамоты, цветы и подарки. Их вручали председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь и приглашенные гости. Мероприятие продолжилось творческим концертом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ