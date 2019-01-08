100-летие социальной и финансовой служб

Два больших праздника отметили мозыряне в начале января. По случаю 100-летия социальной и финансовой служб страны в Городском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие.

Для сотен мозырян начало января отметилось двумя значимыми событиями. Праздновали 100-летие социальной службы и такой же – вековой юбилей, — финансовой системы. На торжественное мероприятие, которое прошло в Городском Дворце культуры, собрались банкиры, финансисты, соцработники и приглашенные гости.

История социальной службы Беларуси началась сто лет назад. В трудное для страны время выплачивали пособия по случаю бедствий, безработицы и утраты трудоспособности. Позже появился первый закон о социальном страховании, потом пенсии привязали к зарплате, заработали дома-интернаты для престарелых и инвалидов, приоритетными стали охрана детства и материнства. Сегодня социальная служба – это четкая система, подкрепленная законами и господдержкой.

Долгий и нелегкий путь становления и развития прошла и финансовая система страны. В ней работают люди, для которых каждая цифра – знак, наполненный информацией. От сотрудников обеих служб – и финансовой, и социальной, — во многом зависят стабильность региона и уровень жизни мозырян. Для них – самые теплые душевные слова благодарности, несмолкаемый гром аплодисментов, почетные грамоты, цветы, подарки и, конечно, музыкальные поздравления.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ