«Звездные» дети «Звездной страны»

Воспитанницы детской вокальной студии «Звездная страна» Дворца культуры НПЗ Ирина Аккерман и Арина Кириенко стали лауреатами 2 степени Международного фестиваля-конкурса KIEV ART FEST.О том, как далась победа и как куются таланты мы узнали, побывав на одной из репетиций в студии «Звездной страны».

Упражнения на развитие дыхания, дикции и артикуляции, вокальные распевки… В студии «Звездной страны» по случаю приезда съемочной группы общее занятие для всех. Обычно певцы делятся на три возрастные группы. Сегодня «звездные» слились в один общий хор.

На стене – десятки дипломов. Из последних– дипломы Международного фестиваля-конкурса KIEV ART FEST. Их привезли сразу две солистки студии – Ира Аккерман и Арина Кириенко.На конкурсе в Киеве девчонки стали лауреатами 2 степени в номинации вокальное мастерство».Всего в «Звездной стране» занимается около 15 ребят. Прошлый сезон для вокалистов выдался насыщенным. На всех – около сотни концертов. Без участия «звездных» не прошел и «Осенний аккорд», корпоративный конкурс нефтеперерабатывающего завода. Лиза Смыковская стала уже постоянным участником фестиваля.

Со временем робкие становятся смелее, а те, кто считал, что петь красиво – это петь громко, учатся владеть голосом. Яна Новикова, художественный руководитель студии, считает, что непоющих детей не бывает. Но для успеха на сцене одного только голоса недостаточно.Побороть излишнюю робость или наоборот, дать выход бурной энергии… У каждого родителя, который принял решение отдать ребенка в вокальную студию, своя цель. Дети становятся коммуникабельные и смелее, учатся держать себя в руках и с удовольствием поют. Со временем сцена перестает пугать даже самых несмелых. Чтобы способности ребенка переросли в талант, нужно выбрать правильное направление. Конечно, не для всех «звездных» пение перерастет в профессию. Но опыт, полученный на сцене, пригодится в любом случае. А пока каждый из воспитанников «Звездной страны» уже маленький артист, с небольшой, но верной армией поклонников.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ