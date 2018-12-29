Зимние чудеса продолжаются. Новый год в социальном приюте.

Зимние чудеса продолжаются. Как известно, Новый год и Рождество – праздники семейные. Для ребят, которые встретили 2019-й не дома, а в стенах социального приюта, торжество постарались сделать по-настоящему волшебным. На празднике в числе множества гостей побывала и наша съемочная группа.

В один из последних декабрьских дней уютный зал социального приюта наполнился,конечно же, новогодним антуражем и ожиданием праздника. Гости все подходили и подходили, уже было мало выставленных стульев, а малыши просто не могли усидеть на месте. Когда же Дед Мороз будет раздавать долгожданные подарки? И детское ожидание в канун самого волшебного праздника было вознаграждено. Роль доброго волшебника в этот день примерили практически все взрослые – путь без новогодних костюмов, но все взрослые в этом зале – Деды Морозы и Снегурочки. Исполнение детских желаний – забота не родных, но отнюдь не чужих людей. Солевики в приюте частые гости, в этот раз новогоднюю команду возглавлял Лось, можно сказать, неофициальный символ сользавода. Оказывается, Лоси не только любят соль, но и праздник. Каждый подарок – и с душой, и адресный. Предварительно ребята писали письма Деду Морозу. Поэтому в мешке дедушки-солевика и машинка на пульте, и выпрямитель для волос, и самая красивая кукла, и взрослая косметика. Подарки желанные, что хотели, то и получили. В отличие от своих родителей ребята вели себя хорошо.В этот день было очень много подарков, очень много гостей, много теплых слов. Праздник в приюте стал возможен благодаря акциям «Наши дети» и «Депутаты детям». Особо радует, что акции становятся все масштабнее. И не из-за того, что таких детей становиться больше. Просто число неравнодушных людей растет с каждым годом.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ