«ЖыццеПалесся» приглашает читателей на разговор. Подписаться на газету – это значит узнавать о жизни региона из первых уст

«ЖыццеПалесся»приглашает читателей на разговор. Подписаться на любимую газету – это значит узнавать о жизни региона из первых уст. Чем удивит издание в новом году? Обо всем поподробнее в нашем следующем сюжете.

В редакции газеты «Жыцце Палесся» очередная творческая планерка. Главные даты будущего года, ожидаемые события, темы, рубрики… И хотя в декабре в свет выйдет еще с десяток номеров, нужно быть больше чем на шаг впереди. В век интернета на плаву остаются только те издания, которые не останавливаются в развитии. Коллектив газеты сделал выбор в пользу развития качественного.

Лариса Петровна Черная руководит газетой уже больше 25 лет. Для нее, как для редактора, понятие актуальность – одно из самых важных. А слово «районка» Лариса Петровна считает обидным в отношении своего издания. Говорит, сухие сводки и надои – это не про «Жыцце Палесся». Относительно молодой коллектив под руководством опытного наставника старается создавать газету, которая будет интересна каждому. Кроме отражения событий района, разговор с читателем ведут с газетных полос авторы многочисленных рубрик. Есть здесь и ответы на любые вопросы, юридическая консультация и советы психолога. В следующем году читателей газеты ждет немало приятных подарков. Проекты «Маска откровения» –интервью о сокровенном.«Сильные духом» – о людях со сложной судьбой. «Анатомия любви» –разговор с мозырянами, которые пронесли любовь и уважение друг к другу через годы. В январе стартует и еще один интересный проект «Найти себя, не потерять».Несмотря на растущие цены, в том числе на бумагу и типографские услуги, в редакции считают неправильным лезть в карман к любимому читателю. Цена на газету останется неизменной, в тоже время издание сохранит прежнюю периодичность – 3 раза в неделю.Кроме этого появится возможность подписаться только на субботний номер за 4 рубля в месяц. А это вдобавок ко всему – телепрограмма и возможность один раз в месяц получать газету в газете. «Вечерний Мозырь»издается каждую четвертую субботу в дополнение к основному номеру, но вполне заслуженно может считаться самостоятельным изданием. Льготы по подписке есть и для пенсионеров. Приемлемая цена и на подписку на общих основаниях. Говорят, читающий газету человек ощущает себя частью общества. «ЖыццеПалесся» – газета для настоящих мозырян. На ее страницах-полосах пишется современная история города, в том числе и история в лицах.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ