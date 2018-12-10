На заседании специальной комиссии в Мозырском райисполкоме обсудили вопрос содействия занятости населения. Мероприятие прошло в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь №3.
В Мозырскомрайисполкоме прошло заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населению. Она была утверждена в июне этого года. В состав комиссии входит порядка двадцати человек – представителей разных сфер. Их основные задачи – координировать в регионе работу по реализации норм Декрета Президента №3, разъяснять и информировать. Но главная цель – помочь гражданам, не занятым в экономике, трудоустроиться и разобраться с трудной жизненной ситуацией.
Уже с первого декабря каждый житель Мозырщины может узнать, попал ли он в базу данных белорусов, не занятых в экономике. Доступ к ней осуществляется через Единый портал электронных услуг, а логин и пароль выдадут при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в службе «одно окно» райисполкома. Второй способ получения информации о нахождении в базе данных – обращение к любому члену постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Те, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение.
Работа специальной комиссии будет активно продолжать. Ведь еще одна важная цель – не наказать, а помочь разобраться в ситуации. Во главе угла – индивидуальный адресный подход к каждому, кто обратиться в комиссию. Подробную информацию о графике приема, расписании очередных заседаний, способах и сроках предоставлению документов в комиссию можно узнать на сайте Мозырского райисполкома, кликнув на банер «Содействие занятости населения».
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ
Заседание комиссии по содействию занятости населения
На заседании специальной комиссии в Мозырском райисполкоме обсудили вопрос содействия занятости населения. Мероприятие прошло в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь №3.
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