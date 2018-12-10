Заседание комиссии по содействию занятости населения

На заседании специальной комиссии в Мозырском райисполкоме обсудили вопрос содействия занятости населения. Мероприятие прошло в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь №3.

В Мозырскомрайисполкоме прошло заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населению. Она была утверждена в июне этого года. В состав комиссии входит порядка двадцати человек – представителей разных сфер. Их основные задачи – координировать в регионе работу по реализации норм Декрета Президента №3, разъяснять и информировать. Но главная цель – помочь гражданам, не занятым в экономике, трудоустроиться и разобраться с трудной жизненной ситуацией.

Уже с первого декабря каждый житель Мозырщины может узнать, попал ли он в базу данных белорусов, не занятых в экономике. Доступ к ней осуществляется через Единый портал электронных услуг, а логин и пароль выдадут при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в службе «одно окно» райисполкома. Второй способ получения информации о нахождении в базе данных – обращение к любому члену постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Те, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение.

Работа специальной комиссии будет активно продолжать. Ведь еще одна важная цель – не наказать, а помочь разобраться в ситуации. Во главе угла – индивидуальный адресный подход к каждому, кто обратиться в комиссию. Подробную информацию о графике приема, расписании очередных заседаний, способах и сроках предоставлению документов в комиссию можно узнать на сайте Мозырского райисполкома, кликнув на банер «Содействие занятости населения».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ