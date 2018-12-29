На итоговом заседании Калинковичского райисполкома рассмотрели ряд актуальных вопросов. Среди них – выполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений в регионе за 2018 год.
Заключительное в уходящем году заседание Калинковичского райисполкома посвятили актуальной теме – работе субъектов профилактики в сферах борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Месяц назад во время областного координационного совещания правоохранительных органов в Калинковичах прокурор области Виктор Морозов призвал участников к серьезному разговору. Эффективность деятельности местных представителей была подвергнута жесткой критике. Только количество случаев с тяжкими телесными повреждениями в районе выросло в несколько раз. О мерах, принятых милицией, по стабилизации криминогенной ситуации на заседании говорили докладчики.Председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь высказал ряд критических замечаний и подчеркнул, что в вопросе профилактики преступности важна личная ответственность каждого. Работу в этом направлении продолжат и в будущем году.
Среди других вопросов, рассмотренных на итоговом заседании райисполкома, — выполнение одной из частей госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси» под названием «Семья и детство», а также проект бюджета Калинковичского района на 2019 год.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Заседание Калинковичского районного исполнительного комитета
На итоговом заседании Калинковичского райисполкома рассмотрели ряд актуальных вопросов. Среди них – выполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений в регионе за 2018 год.
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