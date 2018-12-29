Заседание Калинковичского районного исполнительного комитета

На итоговом заседании Калинковичского райисполкома рассмотрели ряд актуальных вопросов. Среди них – выполнение Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений в регионе за 2018 год.

Заключительное в уходящем году заседание Калинковичского райисполкома посвятили актуальной теме – работе субъектов профилактики в сферах борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Месяц назад во время областного координационного совещания правоохранительных органов в Калинковичах прокурор области Виктор Морозов призвал участников к серьезному разговору. Эффективность деятельности местных представителей была подвергнута жесткой критике. Только количество случаев с тяжкими телесными повреждениями в районе выросло в несколько раз. О мерах, принятых милицией, по стабилизации криминогенной ситуации на заседании говорили докладчики.Председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь высказал ряд критических замечаний и подчеркнул, что в вопросе профилактики преступности важна личная ответственность каждого. Работу в этом направлении продолжат и в будущем году.

Среди других вопросов, рассмотренных на итоговом заседании райисполкома, — выполнение одной из частей госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси» под названием «Семья и детство», а также проект бюджета Калинковичского района на 2019 год.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ