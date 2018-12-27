Ярмарка ремесленников «ЧудоМаркет» прошла в торговом центре «Малининский». В этом году она продлилась целых три дня

Выбрать нетривиальные подарки и сувениры в канун новогодних праздников – задача сложная. И уже несколько лет подряд решать ее мозырянам помогают местные ремесленники, которые организовывают тематическую ярмарку. Блокноты и обложки на документы ручной работы, уникальные галстуки-бабочки из дерева и авторские сумки из кожи, мыло, свечи, открытки… В ассортименте представляют даже самую рождественскую сладость — имбирные пряники и пряничные домики.Рождественский «ЧудоМаркет» несколько лет назад был инициирован объединением ремесленников «Мазырскаяскарбонка». За время существования проект вырос географически, качественно и количественно. В этом году гостей на ярмарке ждали целых три дня! Многие мастера выставлялись впервые.Каждая вещь, представленная на стильных стендах, — от детских украшений до дизайнерских зеркал, — сделана с душой. За каждой – личная история творческого человека. А значит, такой подарок приятные впечатления оставит надолго.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ