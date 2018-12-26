25 января у Дворца культуры нефтепереработчиков прошла генеральная репетиция главной новогодней ночи. Традиционная ярмарка Дедов Морозов собрала сотни маленьких и взрослых мозырян. Вместе с ними праздничное настроение искала наша съемочная группа.

Пока часть мозырян подводит итоги уходящего года, пишет списки желаний и выбирает подарки, другая часть – не изменяет традициям и посещает первое массовое праздничное событие. Большую ярмарку Дедов Морозов и Снегурочек возле Дворца культуры нефтепереработчиков проводят уже много лет подряд в один и тот же день – 25 декабря. Главными героями становятся многочисленные гости – взрослые и маленькие. Именно им позитивные эмоции и улыбки дарят зимние волшебники, точно знающие, где искать чудо.

Пять пар сказочных героев – Дедушек Морозов в шикарных костюмах и их юных подруг Снегурочек, — соревновались на сценической площадке. Они готовили визитные карточки, читали стихи, пели песни и звали на помощь других персонажей, любимых детьми. Выявить в этом состязании лучшего – задача очень сложная.

Где искать то самое пресловутое новогоднее настроение, точно знают не только артисты, но и многочисленные посетители ярмарки.

Несмотря на холодную погоду, на ярмарку пришло много гостей самого разного возраста. Кроме развлекательной программы, организаторы подготовили торговые площадки, работали и аттракционы. Все вместе радовались длинным выходным и передавали поздравления близким.

Все, кто приходит на этот праздник, получают порцию позитива и заряжаются энергией, чтобы основательно подготовиться к предстоящим праздникам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ