Встретимся под елочкой! В новогоднюю ночь в Мозыре будет работать семь творческих площадок

В первую новогоднюю январскую ночь в Мозыре будут работать семь площадок.Конечно же, с песнями и плясками, с дискотекой и поздравлениями. Программа новогодних мероприятий начнется в 1.00 и продлится до 4.00. Тех, кто захочет покинуть теплое помещение с праздничным столом и повеселиться под елкой, ждут на площади Ленина, на Интернациональной возле Центра циркового искусства «Арена», в пятом районе возле ТЦ «Глобал Маркет», на Полесской в районе торгового центра, возле ДК «40 лет Октября»,возле ДК «20 лет Победы» и, конечно же, около Дворца культуры нефтепереработчиков. Главное не забыть прихватить веселую компанию и праздничное настроение. На всех площадках будут дежурить милиция, МЧС и медицинские работники.