Возможность стать добрым волшебником. В ТЦ «Малининский» установили елку желаний

Возможность исполнить новогоднее желание ребенка из детского дома представилась мозырянами в этом году. По многолетней традиции в ТЦ «Малининский» установили елку желаний. Кроме новогодних украшений на елке развесили письма детей из Мозырского детского дома, адресованные Деду Морозу. Спустя время наша съемочная группа отправилась посмотреть, все ли письма нашли своих волшебников.

Традиция развешивать на елке торгового центра письма детей-сирот появилась около пяти лет назад. Воспитанники детского дома заранее пишут письма с просьбой исполнить одно заветное желание. В этом году на елке развесили около 30 конвертов. Желания у ребят самые разные. Кто-то мечтает о наушниках, кто-то о кукле или о наборе косметики.Надо отметить, желания ребят уже начали исполняться. Некоторые мозыряне сами привозят подарки в детский дом, другие оставляют их у администратора торгового центра. За время существования елки желаний не было ни одного письма, которое бы осталось без внимания. Причем в последние годы конверты разбирают уже в первые дни. У многих мозырских семей появилась новая новогодняя традиция, осуществлять желание ребенка, который остался без родителей. К акции присоединяются и сами работники торгового центра. Сегодня на елке желаний осталось висеть только одно письмо. Так что спешите, ведь волшебником можете стать и вы!

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ