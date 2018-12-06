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Рубрика: Новости

Вниманию тех, кто планирует пересекать белорусско-украинскую границу через пункт пропуска «Александровка»!

6 декабря 2018, 18:22

По информации Житомирской таможни, в районе населенных пунктов Александровка (Республика Беларусь) – Вильча (Украина) с 30 ноября по 31 декабря 2018 года будут проводиться ремонтные работы автодорожного покрытия.В связи с этим перемещение транспортных средств через границу в этом направлении будет ограничено и организовано в реверсивном режиме.

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