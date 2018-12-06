Вниманию тех, кто планирует пересекать белорусско-украинскую границу через пункт пропуска «Александровка»!

По информации Житомирской таможни, в районе населенных пунктов Александровка (Республика Беларусь) – Вильча (Украина) с 30 ноября по 31 декабря 2018 года будут проводиться ремонтные работы автодорожного покрытия.В связи с этим перемещение транспортных средств через границу в этом направлении будет ограничено и организовано в реверсивном режиме.