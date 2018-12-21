Вернуться с работы живым и здоровым. Совместное заседание районной координационной комиссии по реализации требованийДирективы Президента Республики Беларусь № 1

В Мозырском райисполкоме состоялось совместное заседание районной координационной комиссии по реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Проблему дисциплины и травматизма на производстве вынесли на всеобщее обсуждение.

Вернуться с работы живым и здоровым. Простая цель, достичь которой в Мозырском районе в 2018 удавалось не всегда. На заседании координационной комиссии по реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь № 1 икомиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемостирассмотрели основные причины производственного травматизма. Статистика неумолимо свидетельствует: случаев потери здоровья и гибели становится больше.Причиной несчастных случаев чаще всего является невыполнение обязанностей по охране труда со стороны руководителей и ответственных специалистов и нарушение трудовой дисциплины требований нормативных актов со стороны потерпевшего.

На заседании подвели итоги выездов мобильной группы по охране труда на строительные площадки и в организации Мозырского района,

проанализировали причины гибели людей на пожарах и травматизм на дорогах района. Слово взяли и медики. Они подняли вопрос проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. Заслушали также представителей предприятий, где в 2018 были допущены случаи травматизма и гибели работников.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ