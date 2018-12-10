Вечером в воскресенье на перекрестке за автомобильным мостом лоб в лоб столкнулись междугородняя маршрутка и «Мерседес».В результате аварии в больнице оказались два человека

Столкновение двух транспортных средств – легкового автомобиля и маршрутного пассажирского микроавтобуса №201, — произошло около шести часов вечера 9 декабря. Как сообщают в Мозырском РОВД, водитель «Мерседеса», 62-го года рождения, ехал по второстепенной дороге со стороны микрорайона «Заречный». И не уступил маршрутке, которая имела преимущество, двигаясь по главной дороге. В результате сильного столкновения пострадали пассажир легкового авто – житель города Калинковичи, и пассажирка буса – мозырянка пенсионного возраста. В настоящее время они находятся в городской больнице. По информации очевидцев, размещенной в известной социальной группе «Хамство на дорогах Мозыря», помощь медиков на месте понадобилась и другим пассажирам. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела