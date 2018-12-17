В воскресенье вечером в районе Калинковичей произошло ДТП, в результате которого погиб водитель

16 декабря примерно в 19:05 77-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», двигаясь по автодороге «Бобруйск – Мозырь – гр. Украины», в направлении Калинковичей, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся.

В результате происшествия водитель погиб на месте происшествия. Машина находилась в технически исправном состоянии. Предварительно, пожилой мужчина уснул за рулем.