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Рубрика: Новости

В воскресенье вечером в районе Калинковичей произошло ДТП, в результате которого погиб водитель

17 декабря 2018, 20:09

16 декабря примерно в 19:05 77-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», двигаясь по автодороге «Бобруйск – Мозырь – гр. Украины», в направлении Калинковичей, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего опрокинулся.
В результате происшествия водитель погиб на месте происшествия. Машина находилась в технически исправном состоянии. Предварительно, пожилой мужчина уснул за рулем.

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