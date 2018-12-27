В преддверии Нового года в Калинковичском районе проходит акция «Наши дети»

В преддверии Нового года в Калинковичском районе стартовала акция «Наши дети». Поздравить воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, их родителей и сотрудников приехали праздничные персонажи –

Дед мороз и его внучка, а еще глава райисполкома Сергей Гвоздь, пришли, как водится не с пустыми руками.Предновогодняя акция «Наши дети» в Калинковичском районе началась вЦентре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На особенном утреннике все воспринимается по-иному. Каждое выступление ребят встречали овациями. Ведь это наглядная демонстрация достижений совместной работы педагогов и родителей. Главная цель – скорректировать поведение, максимально обучить и социализировать детей с особенностями. Все традиции праздничного мероприятия по встрече 2019 были соблюдены. Новогодние персонажи, карнавальные костюмы, детский смех и гордость взрослых, а еще хоровод вокруг елки. В новогоднем танце принимал активное участие и глава Калинковиского района Сергей Гвоздь. Именно он взял на себя главную функцию Деда Мороза – вручение подарков.

Акция «Наши дети» начинается 10 декабря и продлится до 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси и в каждом населенном пункте. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты. Особое внимание детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, маленьким белорусам из многодетных, опекунских, приемных семей, а также детям-инвалидам.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ