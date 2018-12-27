В Мозырском райисполкоме в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых руководителя отдела внутренних дел Виктора Гончарова

Для торжественного собрания в Мозырском районном исполнительном комитете особый повод. 22 декабря в присутствии почетных гостей и всего личного состава на заслуженный отдых проводили начальника отдела внутренних дел Виктора Гончарова.

За 23 года службы в органах внутренних дел Виктор Гончаров прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Добрушского РОВД до начальника мозырской милиции. Подчиненные запомнят его, как руководителя строго, но справедливого. Коллеги-руководители смежных структур отзываются, как о принципиальном, честном и авторитетном. Человеке слова и дела. На прощание – памятные подарки и цветы. Виктору Гончарову вручили почетные грамоты от руководства района и областного УВД, а также нагрудный знак офицерского собрания. Впереди – время гражданской жизни. Окружение настоящего полковника уверено, оно будет таким же ярким и активным, как и годы службы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.ТКМ